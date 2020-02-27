В Париже проходит грандиозная выставка, посвященная Кристиану Лубутену

В Париже проходит грандиозная выставка, посвященная французскому дизайнеру обуви Кристиану Лубутену. Любимый миллиардерами, кинозвездами и другими знаменитостями, он не раз заявлял, что его обувь, которая узнаваема по красным подошвам, приобрела культовый статус, а каблуки его авторства являются символом женской свободы. Ранние работы, самые знаменитые модели, эскизы.





Экспозиция во французской столице посвящена 30-летию творческого пути дизайнера. Примечательно, что Лубутен, по его собственным словам, вовсе не думает о комфорте, когда создает обувь.





