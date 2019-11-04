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В Париже проходит XXV Salon du Chocolat
Это самая большая в мире шоколадная ярмарка. По традиции она началась показом "сладкой моды". Все образы - совместная работа дизайнеров и шоколатье. Платья моделей декорированы ажурными плитками, дополнены съедобными жабо и перьями. После показа недолговечных, но запоминающихся нарядов посетители салона получили возможность отведать лакомства. В ярмарке принимают участие 500 производителей из 60 стран.
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