В Париже прощаются с Жаком Шираком

В Париже началась церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Он скончался в возрасте 86-ти лет. Народное прощание предваряет официальную церемонию, которая пройдет завтра с участием глав трех десятков государств. В этот день объявлен национальный траур. Похоронят политика на парижском кладбище Монпарнас рядом с его старшей дочерью. Жак Ширак участвовал в политической жизни Франции почти 40 лет. За это время он побывал на многих должностях, в том числе премьер-министра, мэра Парижа и главы республики.