В Париже прошла первая за президентство Макрона забастовка учителей

Колонна из 4 тысяч человек прошла от Люксембургского сада до здания Министерства образования, выступая против политики правительства в сфере образования и сокращения штата. Дело в том, что в этом году работы должны лишиться 3 600 учителей школ. А сокращение госслужащих к 2022 году составит 50 тысяч человек.