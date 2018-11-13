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В Париже прошла первая за президентство Макрона забастовка учителей
Колонна из 4 тысяч человек прошла от Люксембургского сада до здания Министерства образования, выступая против политики правительства в сфере образования и сокращения штата. Дело в том, что в этом году работы должны лишиться 3 600 учителей школ. А сокращение госслужащих к 2022 году составит 50 тысяч человек.
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