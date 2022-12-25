3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Париже прошли протесты после убийства трех курдов
11 задержанных демонстрантов и более 30 пострадавших правоохранителей. Такие итоги манифестаций в Париже.
Напомним, курды вышли на акцию протеста против жестокости полиции. Потребовали беспристрастного расследования убийства троих представителей своей общины. Накануне в одной из лавок на улице Энгиен пожилой мужчина расстрелял в упор несколько человек.
Протестующие уверены, что преступление против их земляков совершено на расовой почве и является следствием царящей во Франции ксенофобии.
Силовики попытались усмирить протестующих слезоточивым газом. Демонстрация переросла в ожесточенные столкновения правоохранителей с манифестантами.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов