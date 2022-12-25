В Париже прошли протесты после убийства трех курдов

11 задержанных демонстрантов и более 30 пострадавших правоохранителей. Такие итоги манифестаций в Париже.

Напомним, курды вышли на акцию протеста против жестокости полиции. Потребовали беспристрастного расследования убийства троих представителей своей общины. Накануне в одной из лавок на улице Энгиен пожилой мужчина расстрелял в упор несколько человек.

Протестующие уверены, что преступление против их земляков совершено на расовой почве и является следствием царящей во Франции ксенофобии.

Силовики попытались усмирить протестующих слезоточивым газом. Демонстрация переросла в ожесточенные столкновения правоохранителей с манифестантами.