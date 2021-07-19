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В Париже протестовали против антиковидных мер Макрона

Во Франции опять бастуют. Накануне на улицы вновь вышли противники новых коронавирусных мер от Макрона.

В митингах участвовало более 113 тысяч человек, в том числе в Париже около 18 тысяч.
Одним из ярких моментов протестов стало сжигание гигантского QR-кода.

В Нанте многотысячную демонстрацию разогнали слезоточивым газом. Против санитарных паспортов во Франции выходят всю неделю. В субботу протестующие собрались в Париже, Бордо и Анси. Не обошлось без жестких столкновений с полицией. Отметим, ковидные паспорта протестующие называют явным нарушением демократии.



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