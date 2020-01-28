В Париже провели масштабную операцию по выселению мигрантов из стихийного лагеря

В Париже полиция провела масштабную операцию по выселению мигрантов из стихийного лагеря на севере города. В палатках и времянках там проживали почти две тысячи человек - в основном это беженцы из Афганистана. С момента образования незаконного поселения санитарная ситуация в районе сильно ухудшилась - повсюду мусор, отходы, бегают крысы. Многие люди серьезно больны, некоторые наркозависимы. Нелегалов доставили в специальные центры приема в Парижском регионе.