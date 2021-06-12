В Париже разогнали вечеринку

Неспокойно накануне было во Франции. Сотни человек собрались в центре Парижа на рейв-вечеринку на открытом воздухе. Однако власти города посчитали собрание нелегальным. Местные жители нарушили комендантский час, не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. Вскоре полиция начала разгонять мероприятие. Правоохранители применили слезоточивый газ.

