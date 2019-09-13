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В Париже самая масштабная за последние 17 лет транспортная забастовка
В Париже в самом разгаре транспортная забастовка - самая масштабная за последние 17 лет. Сотрудники метро и другого общественного транспорта не вышли на работу в знак протеста против пенсионной реформы президента Франции. Толпы людей не помещаются в вагоны -все потому, что состав здесь приходит всего раз в несколько часов. Закрыты 16 линий столичного метро, нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий, а также движение автобусов и трамваев. Многие жители города добирались на работу на велосипедах и электрических самокатах. В результате акции протеста в районе Парижа образовались пробки длиной до 200 км в утренний час
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