В Париже сегодня пройдет саммит "нормандской четверки"

Сегодня в Париже пройдет саммит в "нормандском формате". Кризис на Донбассе обсудят лидеры России, Украины, Германии и Франции. Встреча должна продлиться 3 часа. По итогам последнего саммита,он состоялся в октябре 2016 года в Берлине, главам министерств иностранных дел 4 государств было поручено разработать дорожную карту по выполнению минских соглашений. Саммит в Париже, вероятно, станет площадкой для первой встречи президентов России и Украины.