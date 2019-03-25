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В Париже состоялось первое в истории заседание франко-немецкого парламента
В январе, напомним, лидеры двух стран Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подписали Ахенский договор, предполагающий усиление кооперации между ФРГ и Францией на фоне Брексита и роста популярности евроскептиков. Новый парламент, а он будет собираться дважды в год, будет работать над воплощением этого соглашения в жизнь. Депутаты также займутся делами, представляющими взаимный интерес в сферах обороны и безопасности, но их решения не будут юридически обязывающими. В Евросоюзе альянс Германии и Франции не приветствуют.
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