В Париже состоялось первое в истории заседание франко-немецкого парламента

В январе, напомним, лидеры двух стран Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подписали Ахенский договор, предполагающий усиление кооперации между ФРГ и Францией на фоне Брексита и роста популярности евроскептиков. Новый парламент, а он будет собираться дважды в год, будет работать над воплощением этого соглашения в жизнь. Депутаты также займутся делами, представляющими взаимный интерес в сферах обороны и безопасности, но их решения не будут юридически обязывающими. В Евросоюзе альянс Германии и Франции не приветствуют.