В Париже снова протестуют - на этот раз транспортники

В Париже вновь "жарко". На этот раз требовать повышения зарплаты вышли сотрудники компании по управлению общественным транспортом.

Участники митинга прорвались в офис своего работодателя, поджигая красные сигнальные ракеты. Как сообщил представитель профсоюза, если требования митингующих не будут выполнены, техническое обслуживание транспорта во время Олимпийских игр в Париже окажется под вопросом.