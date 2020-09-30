ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Париже сообщили о мощном хлопке

Днем из Парижа пришли новости о взрыве. Оцевидцы рассказывают, что их дома сотрясались, а жители нескольких районов и пассажиры метро слышали громкий хлопок. Его же слышали и во время матча "Ролан Гаррос".

Полиция уже опровергла сообщения о взрыве и заявила, что звук исходил от истребителя, который преодолел звуковой барьер.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все