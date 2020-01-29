В Париже столкновения протестующих пожарных и полиции

Во французской столице шествие колонны пожарных в рамках акции протеста против пенсионной реформы закончилось столкновениями с полицией. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон, но жандармы применили дубинки, а затем и слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны. Пострадавших в результате столкновений нет.