В Париже требуют солидарности для всех и не нарушать права мигрантов

Несколько сотен человек в Париже вышли на акцию протеста с требованием отозвать закон, ужесточающий правила иммиграции в страну. Протестующие собрались на площади Лувра недалеко от здания Конституционного совета и скандировали лозунги, требуя "солидарности для всех".

"Чтобы легализовать всех нелегальных иммигрантов на территории Франции, нет необходимости в еще одном законе, достаточно открыть офисы и легализовать их. Они здесь уже много лет, они говорят по-французски, а говорить по-французски для нас - ничто. Это такой же язык, как и любой другой. Так что говорить об интеграции бесполезно, - считает протестующий Абубакар Дембеле. - Они здесь уже много лет, они работают, вносят свой вклад, платят налоги".