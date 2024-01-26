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В Париже требуют солидарности для всех и не нарушать права мигрантов

Несколько сотен человек в Париже вышли на акцию протеста с требованием отозвать закон, ужесточающий правила иммиграции в страну. Протестующие собрались на площади Лувра недалеко от здания Конституционного совета и скандировали лозунги, требуя "солидарности для всех".

"Чтобы легализовать всех нелегальных иммигрантов на территории Франции, нет необходимости в еще одном законе, достаточно открыть офисы и легализовать их. Они здесь уже много лет, они говорят по-французски, а говорить по-французски для нас - ничто. Это такой же язык, как и любой другой. Так что говорить об интеграции бесполезно, - считает протестующий Абубакар Дембеле. - Они здесь уже много лет, они работают, вносят свой вклад, платят налоги".

25 января Конституционный совет Франции признал, что ряд статей резонансного закона об ужесточении правил иммиграции противоречит конституции. Более 30 % текста было отклонено. Однако активисты требуют полной отмены документа, который, по их мнению, является "фундаментальным нарушением прав мигрантов" и ставит целью "закрепить в законе произвол и репрессивные практики префектов".

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