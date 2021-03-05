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В Париже требуют открыть культурные объекты

На улицы Парижа, требуя снять ограничения ради заработка, вышли работники сферы культуры со слоганом "Индустрия культуры - в опасности!".

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Напомним, во Франции еще с октября закрыты все театры, музеи, галереи и другие объекты. И власти до сих пор не назвали дату их открытия. Также протестующие требуют продлить еще на год план по выплате пособий работникам пострадавших сфер.

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