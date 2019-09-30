В Париже в церкви Святого Сульпиция проходит церемония прощания с Жаком Шираком

В Париже в церкви Святого Сульпиция проходит официальная церемония прощания с экс-президентом страны Жаком Шираком. На траурную церемонию прибыли лидеры десятков государств: России, Италии, Германии, Бельгии, Ливана, а также глава Еврокомиссии. Жак Ширак, напомним, скончался на 87-м году жизни 26 сентября. Должность президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год. До этого 18 лет был мэром Парижа. По последним опросам, треть французов считает Ширака лучшим президентом Пятой республики наравне с Шарлем де Голлем. Во Франции сегодня объявлен национальный траур. Похоронят Жака Ширака в присутствии самых близких людей на кладбище Монпарнас рядом с дочерью.