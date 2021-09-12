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В Париже, Вене, Брюсселе прошли акции протеста против COVID-ограничений, в Барселоне каталонцы требуют независимости

Более 120 тысяч человек вышли на улицы Франции на протесты против санитарных паспортов. Без них теперь не пускают в общественные места и транспорт. Самая крупная манифестация прошла в Париже и обернулась беспорядками. В районе Елисейских полей произошли столкновения, в которых пострадали полицейские. Задержаны около 100 человек. А в Тулузе стычки вспыхнули между двумя группами активистов. Есть пострадавшие. Полиция отреагировала жестко - в ход пошли слезоточивый газ и перцовые баллончики.

Митинг против COVID-ограничений в Вене

Митинги прокатились и по австрийской столице. Тысяча противников антикоронавирусных мер вышли на улицы Вены.

И здесь не обошлось без столкновений.

Протестующие прошли по еврокварталу в Брюсселе

А это марш протеста против ковидных ограничений в Брюсселе. Он прошел в квартале, где расположены офисы учреждений Евросоюза. Акция собрала около 3000 человек.

В Барселоне прошел митинг за независимость

В Барселоне тысячи каталонцев прошли маршем, требуя независимости от Испании. По разным данным, на улицы вышли от 100 до 400 тысяч человек. Митингующие подошли к зданию главного полицейского управления Испании и начали забрасывать его туалетной бумагой и мусором. Протест закончился столкновениями и задержаниями.

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