В Париже, Вене, Брюсселе прошли акции протеста против COVID-ограничений, в Барселоне каталонцы требуют независимости

Более 120 тысяч человек вышли на улицы Франции на протесты против санитарных паспортов. Без них теперь не пускают в общественные места и транспорт. Самая крупная манифестация прошла в Париже и обернулась беспорядками. В районе Елисейских полей произошли столкновения, в которых пострадали полицейские. Задержаны около 100 человек. А в Тулузе стычки вспыхнули между двумя группами активистов. Есть пострадавшие. Полиция отреагировала жестко - в ход пошли слезоточивый газ и перцовые баллончики.

Митинг против COVID-ограничений в Вене

Митинги прокатились и по австрийской столице. Тысяча противников антикоронавирусных мер вышли на улицы Вены.

И здесь не обошлось без столкновений.

Протестующие прошли по еврокварталу в Брюсселе

А это марш протеста против ковидных ограничений в Брюсселе. Он прошел в квартале, где расположены офисы учреждений Евросоюза. Акция собрала около 3000 человек.

В Барселоне прошел митинг за независимость