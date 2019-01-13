В Париже вновь беспорядки

9-ая волна протестов "желтых жилетов" в Париже и вновь беспорядки. Более 20 человек находятся в больницах. Накануне манифестация собрала 84 тысячи участников, из них 8 тысяч вышли на улицы Парижа. Шествия в очередной раз закончились стычками с полицией - в ход вновь пошли слезоточивый газ, водометы и дубинки. Правоохранители задержали более 220 человек за нарушения правопорядка.