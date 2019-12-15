В Париже впервые за последние три года собрались лидеры стран "нормандской четверки"

Состав квартета наполовину обновился, но цели остались прежними - мир на юго-востоке Украины. 8 часов переговоров в разных форматах, в том числе и первая встреча двух Владимиров - Зеленского и Путина. Встреча первая, но явно не последняя. Через четыре месяца лидеры "четверки" вновь соберутся. Предположительно - в Берлине. В Париже в первую очередь обсудили обмен десятками пленных по схеме "всех на всех", полное прекращение огня и разведение сил - это, конечно, было бы лучшим подарком жителям Украины к Новому году. А вот вторая порция договоренностей все еще доносится афтершоками. Формула Штанмайера стала формулой потепления нормандских отношений. Накануне в украинской Раде решили продлить действие закона о самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. А Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об изменениях в конституции, касающихся децентрализации украинской власти. То есть, минские договоренности стали базисом и парижской встречи.

Несмотря на скепсис отдельных политиков и экспертов, о чем удалось и не удалось договориться на Елисейских полях?



За встречами внимательно следила Мария Петрашко. Увидеть Париж и… подписать коммюнике. Эхо не разрешенного до конца конфликта на востоке Украины на этой неделе услышали за три тысячи километров от эпицентра. В столице всех влюбленных лидеры стран "нормандской четверки" полюбовно собрались подписать новое соглашение. Только новое оказалось слегка забытым старым.



Превзойти в миротворческом марафоне результаты минских договоренностей, очевидно, невозможно. Тех самых договоренностей, благодаря которым удалось вдвое сократить число гражданских жертв в зоне конфликта, отыскать и спасти более 3 тысяч украинцев и (хотя бы по праздникам) соблюдать режим прекращения огня. Частично обновленная команда нормандского квартета на этот раз вместо 17-часового поиска новых решений 8 часов искала кнопку "перезагрузка".









Дипломатия славится постепенными шагами, а не марафонскими забегами договоренностей на скорость

Но не идут пока нога в ногу пограничные наряды Украины и России, в Незалежной вопрос о передаче контроля над границей не закрыт. А если место следующей встречи изменить можно, то повод никак - участникам предстоит выбор выборов, вернее, порядка их проведения в ДНР и ЛНР. Впрочем, и в этом вопросе и немецкая, и французская стороны призвали жить дружно. Ведь ближайший сосед и про общее фото напомнит, и поможет найти свое место, не перепутав. Минские договоренности одни - трактовки порой у каждого свои. И, приводя в чувства былые миротворческие порывы, согласовали неотложные меры, которые дошлифуют опять же в Минске.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"

В первую очередь, естественно, это полное, окончательное прекращение огня до конца текущего года. Мы также обсудили вопрос контроля соблюдения режима прекращения огня, который, на наш взгляд, является частью процесса. Мы обсуждали вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по формуле "всех на всех".

Пусть загадкой осталось содержание замеченной у Владимира Зеленского на переговорах шпаргалки - видно было не отчетливо. Отчетливо вырисовывается новый план "Зе" - активная совместная работа, ведь нерешенных вопросов осталось немало. Потепление пошло по формуле Штанмайера. Оттаяла законотворческая глыба от искры, доставленной экспрессом Париж - Киев прямо в украинскую Раду, где продлили закон о самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. А взрывная волна переговоров задела конституционные устои новым законом о децентрализации Украины. На фоне такого скачка градуса уже не так удивляет появление украинского "Слуги народа" на российском телеканале. И закрытие сайта "Миротворец", перекрывшего гастрольные пути в украинском направлении многим артистам. Но своих, как известно, не бросают.

Впрочем, и без гастролеров весело. Проводы в Париж президенту Зеленскому устроили яркие, под лозунгами "Нет капитуляции!" и с намеками на унитарность Украины.Непросто было украинскому лидеру прислушаться к киевским демонстрантам то ли из-за гула всеобщей забастовки в Париже, то ли из-за нападок феминисток на другого Владимира.Про мир на востоке Европы беседовали под расстроенный аккомпанемент запада континента. Пока НАТО диагностируют смерть мозга сами участники альянса, внутри ЕС то и дело сталкиваются с недопонимаем между собой.

Эммануэль Макрон в своих лидерских стремлениях решил примерить маску миротворца, убрав соринку разногласий на восточно-украинских фронтах, но не заметив всеобщую забастовку в собственных окопах. Оказалось, для смены статуса города влюбленных на статус мирной переговорной площадки одного лишь желания одного Макрона мало. Присутствующие на прошлой встрече "нормандской четверки" в Минске нашли более чем 10 отличий. В тесноте и в обиде оказались журналисты, и так запутавшиеся в хаотичном порядке выдачи аккредитаций.Последней каплей стали многочасовые ожидания со сбоями в работе Wi-Fi и в раздаче питьевой воды, превратившими акул пера в страждущих во время засухи. И это все во имя, как оказалось, квоты на один вопрос от одной страны.

Дмитрий Гордон, журналист (Украина): "

Организация, на мой взгляд, была отвратительная. Я присутствовал на встрече в Минске, когда встречались Порошенко, Путин, Олланд и Меркель, и их принимал Президент Беларуси в своем потрясающем президентском дворце. Вот это была организация. Вот это была красота. Вот это было внимание, уважение к членам делегации, к журналистам, к сопровождающим. В Париже это был полный хаос. И лень какая-то, наплевательство. Елисейский дворец, какая-то вокруг грязь. Какие-то мостки. Все запущенное, затхлое".