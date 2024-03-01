В Париже задержаны более 60 протестующих фермеров

Во Франции "фермерский бунт" закончился разгоном протестующих. Парижская полиция задержала более 60 недовольных аграриев, собравшихся у Триумфальной арки. Стражи порядка ссылались на то, что акция не была согласована и мешала движению транспорта. Сейчас уже все убрали.