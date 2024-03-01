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В Париже задержаны более 60 протестующих фермеров

Во Франции "фермерский бунт" закончился разгоном протестующих. Парижская полиция задержала более 60 недовольных аграриев, собравшихся у Триумфальной арки. Стражи порядка ссылались на то, что акция не была согласована и мешала движению транспорта. Сейчас уже все убрали.

Напомним, ранее демонстранты вышли спасать сельское хозяйство. Тюками сена они перегородили пути к парижской Триумфальной арке. Таким способом решили напомнить о своих требованиях, которые касаются запрета ряда ограничительных правил ЕС, а также мер по защите национального аграрного сектора от недобросовестной конкуренции.

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