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В Париже "желтые жилеты" разгоняют слезоточивым газом

В Париже сегодня вновь трудно дышать. Митингующих активистов "желтых жилетов" разгоняют слезоточивым газом.

В Париже и других французских городах развернулась 11-я акция протеста. Активисты требуют от властей республики прекращения экономических реформ и отставки президента Эммануэля Макрона. И это, несмотря на то, что лидер пообещал посетить все регионы во Франции в рамках национальных дебатов. Впрочем, многие политики и эксперты уверены, что «национальная консультация» закончится провалом. В столице сегодня в общей сложности на митинг пришли порядка полутора тысяч человек. Ожидается, что акция протеста продолжится до глубокой ночи.

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