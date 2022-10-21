В Париже жестоко убита 12-летняя девочка

Во французских экономических протестах возник новый аспект: в одном из районов Парижа была жестоко убита 12-летняя девочка, и эта трагическая история актуализировала проблему бесконтрольной миграции в страну.



Преступление совершила гражданка Алжира, которую давно должны были выслать. Протестующие требуют от властей соблюдать законы и не делать исключений ни для кого, независимо от национальности и цвета кожи.



В ходе акции протеста были столкновения с полицией.