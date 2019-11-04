В Лувре открылась выставка, посвященная мастеру эпохи Возрождения - Леонардо да Винчи

В парижском Лувре открылась одна из самых масштабных и дорогих выставок в истории. Она посвящена величайшему мастеру эпохи Возрождения - Леонардо да Винчи. Кураторы экспозиции готовились к этому событию десять лет. Работы собирали по всему миру.



Билеты продаются только онлайн, сотни тысяч уже стали их обладателями. Те, кому посчастливилось побывать на выставке, говорят, что это - великое шоу Леонардо, раскрывающее его как ученого, изобретателя, инженера и бесконечно любознательного наблюдателя жизни. Прогуляемся по залам вместе с Татьяной Волковой.





Билеты исключительно онлайн. Ажиотаж был такой, что сайт музея обвалился

Среди всех памятных мероприятий, посвященных 500-летию Леонардо да Винчи, выставка в Лувре, безусловно, самое долгожданное. Это доказали очереди, выстроившееся к музею в день открытия, и количество проданных билетов, которые распространяются исключительно онлайн - более 260 тысяч. Ажиотаж был такой, что сайт музея обвалился, не выдержав наплыва желающих прикоснуться к наследию гения Ренессанса. И это неудивительно, ведь выставка такого масштаба - грандиозное событие даже для Лувра.

Леонардо был инженером, изобретателем, ученым, но прежде всего - и это подчеркивают организаторы выставки - он был живописцем, искавшим в науках ответы на мучившие его вопросы достижения гармонии.

Винсент Делювин, куратор выставки работ Леонардо да Винчи:

"Мы хотели показать творческий путь да Винчи и объяснить в конечном счете смысл его жизни. За последние несколько лет представление о важности живописи в жизни Леонардо несколько стерлось, акцент сместился в сторону его научных разработок. Но на самом деле он никогда не забывал о живописи. Именно она объясняет весь его творческий путь, и это то, что мы хотели показать публике".

162 творения гения Ренессанса (и лишь пять картин и 22 рисунка принадлежат Лувру) - это больше, чем есть у любого другого музея. Остальные работы предоставили меценаты - в том числе королева Великобритании Елизавета II и Билл Гейтс, а также крупные музеи, включая хранилища Ватикана, Национальная лондонская галерея, Метрополитен и Эрмитаж. Сложнее всего было договориться с Италией. В частности, до последнего оставался под вопросом приезд в Лувр Homo vitruviano - против его транспортировки выступала организация Italia Nostra, однако суд активистов не поддержал. Дело в том, что Италия и Франция давно соперничают между собой за наследие да Винчи: он родился неподалеку от Флоренции, но умер вблизи французского Амбуаза.

Картинам сопутствуют снимки в инфракрасном излучении

Одно из самых узнаваемых изображений в мире представляет собой иллюстрацию к трудам античного римского архитектора Витрувия. Оно хранится в венецианской Галерее академии.

Наброски, эскизы, манускрипты и письма рассказывают о становлении великого художника и ученого. А картинам сопутствуют снимки в инфракрасном излучении. Это дает возможность проследить путь полотна от замысла к его художественному воплощению.

Выставка выстроена в хронологическом порядке, чтобы зрители смогли воочию проследить эволюцию полотен, ведь да Винчи мог совершенствовать каждую картину годами. Экспозиция вращается вокруг основных шедевров: это копия "Тайной вечери", полотна "Мадонна в скалах", "Прекрасная Ферроньера", "Мадонна Бенуа". Удалось привезти даже "Спасителя мира". Эта картина, проданная с аукциона за 450 миллионов долларов, является самой дорогой в мире. Представлена также и недавно отреставрированная "Богоматерь с младенцем и святой Анной" из позднего периода творчества Леонардо.

"Мону Лизу", которая хранится непосредственно в Лувре, побоялись переносить в залы выставки

"Мону Лизу", которая хранится непосредственно в Лувре, побоялись переносить в залы выставки - на бесценном полотне была замечена большая трещина, которая достигает лба Джоконды. Чтобы не спровоцировать дальнейшие повреждения, картину решено оставить на ее постоянном месте, а в рамках ретроспективы музей подготовил ее виртуальную версию: посетителям будут выдавать гарнитуру, позволяющую "шагнуть" за стекло. Сам да Винчи наверняка бы оценил виртуальную Джоконду - он верил в то, что математика в перспективе сможет отражать и создавать миры. Иллюзия прочности виртуальной реальности - воплощение мечты эпохи Возрождения.