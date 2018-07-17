В Парижском метро в честь чемпионов временно переименовали 6 станций

Франция продолжает отмечать победу своей сборной. В Парижском метро в честь чемпионов переименовали 6 станций - правда, временно. Их названия теперь созвучны с фамилиями триумфаторов футболистов и тренера. Победители уже вернулись на Родину. Накануне вечером футболисты проехались на открытом автобусе по Елисейским полям, где их оглушительными криками приветствовали десятки тысяч восторженных болельщиков. Небо над Парижем окрасилось в цвета французского флага - пилотажной группой на легкомоторных "Альфа-Джет".