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В парках Абу-Даби появились летающие уборщики

В парках Абу-Даби появились летающие уборщики

К наведению чистоты приступил летающий отряд, состоящий из ворон и попугаев. Собирать мелкий мусор птиц научила организация Barari Natural Resources, которая следит за зелеными зонами в столице ОАЭ. Работники организации отметили, что у птиц отлично развито зрение, благодаря которому они замечают мелкие пластиковые отходы и сигаретные окурки.
Птицы уже научились собирать пластик, кусочки бумаги и окурки. На следующем этапе они будут обучены сортировке отходов по разным контейнерам.
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