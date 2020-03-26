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В парках начался живописный сезон цветения сакуры. На улицах Пекина снова гуляют люди

Вместе с возрождением природы нормализуется повседневная жизнь китайцев. На улицах Пекина снова гуляют люди. После затяжного карантина для них это в прямом смысле глоток свежего воздуха. В местных парках начался живописный сезон цветения сакуры.

Китай уверенно оправляется от последствий коронавируса. В стране выздоровело более 90 процентов пациентов.

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