В парке Хельсинки прошли полторы тысячи человек с плакатами "Остановите войну, а не людей"

Полторы тысячи человек, которые собрались накануне в парке Хельсинки, требовали от президентов России и США уделять больше внимания соблюдению прав человека. Они прошли маршем по улицам города с плакатами "Остановите войну, а не людей". Также митингующие пытались привлечь внимание лидеров к проблемам климата.