В парке развлечений Сан-Диего 16 человек застряли на канатной дороге

В парке развлечений американского города Сан-Диего 16 человек застряли на канатной дороге. 5 кабинок с посетителями зависли над водой на большой высоте. На место происшествия прибыли спасатели. Они на канатах спускали людей в лодки и доставляли их на берег. Никто не пострадал. Известно, что ЧП спровоцировал ветер. Резкие порывы привели в действие автоматический выключатель аттракциона.