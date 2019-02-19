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В парке развлечений Сан-Диего 16 человек застряли на канатной дороге

В парке развлечений американского города Сан-Диего 16 человек застряли на канатной дороге. 5 кабинок с посетителями зависли над водой на большой высоте. На место происшествия прибыли спасатели. Они на канатах спускали людей в лодки и доставляли их на берег. Никто не пострадал. Известно, что ЧП спровоцировал ветер. Резкие порывы привели в действие автоматический выключатель аттракциона.

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