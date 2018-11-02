В парламенте Финляндии раскритиковали участие страны в учениях НАТО

Маневры угрожают безопасности страны. Кроме того, из-за них Хельсинки рискует потерять нейтральный статус, как заявил член комитета по обороне. По словам Маркуса Мустаярви, учения "Единый трезубец" - агрессивная демонстрация силы, часть политики доминирования США. Они неизбежно приведут к росту напряженности на Севере. Отметим, в учениях альянса задействованы 50 000 человек и 10 000 боевых машин.