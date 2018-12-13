В парламенте Франции проходят дебаты по вотуму недоверия правительству

В парламенте Франции полчаса назад начались дебаты по вотуму недоверия правительству. Их инициировали после того, как страну охватили протесты "желтых жилетов". Правда, шансы голосования завершиться не в пользу Кабмина невелики. Партию президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" представляют 309 депутатов. У левых партий только 62 мандата. На заседании выступит также премьер-министр страны. Эдуар Филипп может представить бюджет Франции на следующий год.