3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В парламенте Грузии драка
Скандальный законопроект и кулаки вместо аргументов. В Грузии депутаты парламента на пленарном заседании продолжили обсуждать документ об иноагентах (в рамках второго чтения). Началу предшествовала драка. В схватку вступили представители парламентского большинства и оппозиции.
Состоится ли голосование по законопроекту сегодня, пока не известно. Накануне в Тбилиси вспыхнул очередной масштабный протест против закона об иноагентах. Демонстранты били по мусорным бакам и бросали бутылки в правоохранителей. Акция перетекла в столкновения силовиков и толпы. По сообщениям МВД Грузии, задержаны более 60 человек. Пострадали шесть полицейских.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов