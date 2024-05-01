В парламенте Грузии драка

Скандальный законопроект и кулаки вместо аргументов. В Грузии депутаты парламента на пленарном заседании продолжили обсуждать документ об иноагентах (в рамках второго чтения). Началу предшествовала драка. В схватку вступили представители парламентского большинства и оппозиции.

Состоится ли голосование по законопроекту сегодня, пока не известно. Накануне в Тбилиси вспыхнул очередной масштабный протест против закона об иноагентах. Демонстранты били по мусорным бакам и бросали бутылки в правоохранителей. Акция перетекла в столкновения силовиков и толпы. По сообщениям МВД Грузии, задержаны более 60 человек. Пострадали шесть полицейских.

