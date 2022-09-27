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В парламенте Великобритании готовят вотум недоверия Трасс

Экономические инициативы властей вызывают недовольство британцев. В парламенте Великобритании готовят вотум недоверия недавно ставшей премьером Лиз Трасс, сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что она и министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии "играют с экономикой на высшем уровне жизнями людей". Внутри парламента происходят кулуарные дискуссии, чтобы найти сторонников, которые поддержат выдвижение вотума, а затем вынести его публично.

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