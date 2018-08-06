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В партии Ангелы Меркель требуют ее отставки
Консервативное крыло блока ХДС, или так называемый Союз за ценности, призывает канцлера больше не выставлять свою кандидатуру на переизбрание главой Христианско-демократического союза. Причина все та же - миграционная политика Меркель. Однопартийцы настаивают на последовательном ограничении притока нелегалов в Германию и полагают, что партия нуждается в программном и кадровом обновлении. Новое руководство, по их мнению, должно быть избрано уже на декабрьском съезде Христианско-демократического союза.
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