В Пекине началась решающая стадия переговоров между Китаем и США по торговым разногласиям

Страны в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на отдельные товары. Их объем импорта составлял сотни миллиардов долларов ежегодно. В конце прошлого года на полях саммита G-20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о перемирии в торговой войне.