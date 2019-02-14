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В Пекине началась решающая стадия переговоров между Китаем и США по торговым разногласиям

Страны в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на отдельные товары. Их объем импорта составлял сотни миллиардов долларов ежегодно. В конце прошлого года на полях саммита G-20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о перемирии в торговой войне.

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