В Пекине с фасада ТЦ на прохожих смотрит космонавт

Эти кадры никого не оставят без эмоций. Впечатляющее и реалистичное зрелище. На фасаде одного из торгово-развлекательных центров в пекинском районе появился изогнутый 3D-экран. На прохожих смотрит космонавт и даже роняет предметы. Космическая тема неслучайно так популярна у китайцев. В этом году Поднебесная начала строить собственную орбитальную станцию.