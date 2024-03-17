В Пекине с размахом отмечают русскую Масленицу

В Пекине впервые широко и с таким размахом отмечают Масленицу. В программе блины, хороводы и частушки - тысяча бесплатных приглашений на праздник разошлись буквально за час. Мероприятия проходят в рамках перекрестного года культур, объявленного в России и Китае.