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В Пекине с размахом отмечают русскую Масленицу

В Пекине впервые широко и с таким размахом отмечают Масленицу. В программе блины, хороводы и частушки - тысяча бесплатных приглашений на праздник разошлись буквально за час. Мероприятия проходят в рамках перекрестного года культур, объявленного в России и Китае.

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