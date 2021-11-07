Первый снег выпал в Пекине

Северный Китай засыпало снегом. Температура воздуха упала ниже нуля. В некоторых районах высота снежного покрова достигла 30 сантиметров. В Пекине первый в сезоне снегопад сопровождался сильным ветром, что привело к перебоям в работе транспорта. Более 160 автобусных маршрутов были приостановлены, также закрыты некоторые участки ряда скоростных автомагистралей.