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В Пенсильвании горит многоквартирный дом
Ночное ЧП в Пенсильвании. Там загорелся многоквартирный дом. Огонь охватил практически все здание. Рухнула крыша. Власти сообщают об удачной экстренной эвакуации более сотни жильцов. Рядом с домом нет пожарных гидрантов, поэтому тушат водой из ближайшего пруда. Взять пламя под контроль не удается до сих пор.
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