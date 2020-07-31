В Пенсильвании горит многоквартирный дом

Ночное ЧП в Пенсильвании. Там загорелся многоквартирный дом. Огонь охватил практически все здание. Рухнула крыша. Власти сообщают об удачной экстренной эвакуации более сотни жильцов. Рядом с домом нет пожарных гидрантов, поэтому тушат водой из ближайшего пруда. Взять пламя под контроль не удается до сих пор.



