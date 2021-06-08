В Пенсильвании вооруженные люди вновь собрались у здания Капитолия

У здания Капитолия вновь собрались вооруженные люди. На этот раз в штате Пенсильвания. Митингующие вышли на пикет, требуя права хранить и носить оружие. Эти американцы утверждают, что проводимая Байденом политика нарушает права определенных слоев населения. Как заявляют активисты, оружие помогает защищаться "от любого, кто стремится их угнетать".