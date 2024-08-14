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В Пентагоне заявили, что Украина не сообщала США о своих намерениях по атаке на Курскую область
"Вылазка" без ведома заокеанских хозяев? В Пентагоне по-прежнему пытаются выяснить цели атаки ВСУ на Курскую область России. Там продолжают утверждать, что Киев не сообщал заранее США о своих намерениях. Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер прокомментировал этот вопрос на регулярном брифинге для журналистов.
Это действительно то, о чем должны говорить украинцы. Я бы направил вас к ним, чтобы они рассказали о своих операциях. Мы поддерживаем контакт с нашими украинскими коллегами, чтобы получить дополнительные подробности об их целях, касающихся их операций, но у меня нет ничего помимо этого.
При этом Райдер подчеркнул, что нанесение ударов в Курской области с применением американского оружия соответствует политике США. Напомним, ранее о поддержке атак ВСУ на Курскую область заявил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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