В Пентагоне заявили, что Украина не сообщала США о своих намерениях по атаке на Курскую область

Это действительно то, о чем должны говорить украинцы. Я бы направил вас к ним, чтобы они рассказали о своих операциях. Мы поддерживаем контакт с нашими украинскими коллегами, чтобы получить дополнительные подробности об их целях, касающихся их операций, но у меня нет ничего помимо этого.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона