В Пентагоне заявили, что военная помощь США Украине плохо контролировалась

Американские чиновники не отслеживали должным образом часть военной помощи Украине. Об этом говорится в официальном докладе генерального инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча, пишет БЕЛТА со ссылкой на газетуThe New York Times.

Сторч обнаружил, что представители Минобороны США и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться обо всех из почти 40 тыс. единиц оружия, отправленных в Украину, но за которыми должно вестись "пристальное наблюдение".

В частности, речь идет о переносных ракетных комплексах, дронах-камикадзе и приборах ночного видения на сумму более 1 млрд. долларов из общего объема поставок в 1699 млрд. долларов. Все это вызывает опасения, что часть из них могла быть украдена или стать предметом контрабанды.

Издание подчеркивает, что в докладе генерального инспектора Министерства обороны, опубликованном 11 января, не содержится никаких доказательств того, что какое-либо оружие использовалось не по назначению после того, как оно было доставлено в военный логистический центр США в Польше или отправлено дальше на место боевых действий в Украине. В отчете подчеркивается: "В задачи нашей оценки не входило определение того, имело ли место перенаправление такой помощи".

В докладе также говорится: "Сейчас у Офиса генерального инспектора Минобороны есть сотрудники в Украине, и служба проведения уголовных расследований в структуре ведомства продолжит изучать подозрения о преступных действиях, связанных с поставками Украине оборонной помощи из США".

Позднее, вечером 11 января, представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил журналистам, что его ведомство не увидело никаких признаков злоупотребления помощью Украине, предоставленной Вашингтоном. Он подчеркнул, что по-прежнему нет достоверных доказательств "незаконной утечки из Украины передовых обычных вооружений, предоставленных США".