В Пензе разработали гибкие датчики для умной одежды и бионических протезов

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали гибкие датчики растяжения и сжатия (тензодатчики). Они применяютсядля создания бионических протезов и умнойодежды, которая может, к примеру, собирать информацию о состоянииздоровьячеловека, сообщает ТАСС.

"Команда научного проекта поставила перед собой ряд амбициозных задач, решение которых позволит получать датчики растяжения/сжатия с низкой себестоимостью уже в ближайшем будущем. Особенностью устройств данного типа является простота преобразования растяжения/сжатия в электрический сигнал: при механической деформации волокна происходит изменение его электрического сопротивления", - цитирует пресс-служба доктора технических наук, заведующего кафедрой нано- и микроэлектроники Игоря Пронина.

Гибкий датчик был изготовлен на основе полимерных волокон с нано- и микроструктурами оксида цинка. "Аспирант кафедры Иван Филиппов разработал набор технологических режимов, позволяющих выращивать нано- и микрокристаллиты оксида цинка на поверхности полимерных нитей. Оригинальная автоматизированная установка позволяет получать ткани на основе полистирола и АБС-пластика с любой необходимой микроструктурой", - отметил кандидат физико-математических наук, доцент кафедры нано- и микроэлектроники ПГУ Андрей Карманов.

По словам авторовпроекта, волокна-сенсоры также можно применятьдля созданияэлементов современных роботов. Разработка гибкого датчика велась в рамках проекта Российского научного фонда.