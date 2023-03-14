В Перми подростки разрубили и сожгли икону

Подростки в Перми разрубили и сожгли икону. Все действия они снимали на видео. Правоохранители установили личности несовершеннолетних, пишет sb.by.



В ходе мониторинга социальной сети сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю была выявлена видеозапись, на которой несколько несовершеннолетних разрубили и сожгли икону.Злоумышленниками оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов первого курса колледжа.



Полицейские планируют назначить экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.



Фото:РИА Новости