В Перми - траур по погибшим в результате стрельбы в университете

В Пермском крае сегодня день траура по погибшим при стрельбе в университете. К стенам вуза жители несут цветы и зажигают свечи. Накануне 18-летний первокурсник устроил настоящую бойню - на ходу расстреливал всех, кого видел. Студенты в надежде спастись выпрыгивали из окон. По уточненным данным, 6 человек погибли, 28 пострадали. Многие - в тяжелом состоянии. Попал в больницу и сам студент, устроивший стрельбу. Его обезвредил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место ЧП. По данным следствия, юноша преступление планировал несколько лет, а на охотничье ружье имел разрешение.