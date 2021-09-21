3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Перми - траур по погибшим в результате стрельбы в университете
В Пермском крае сегодня день траура по погибшим при стрельбе в университете. К стенам вуза жители несут цветы и зажигают свечи. Накануне 18-летний первокурсник устроил настоящую бойню - на ходу расстреливал всех, кого видел. Студенты в надежде спастись выпрыгивали из окон. По уточненным данным, 6 человек погибли, 28 пострадали. Многие - в тяжелом состоянии. Попал в больницу и сам студент, устроивший стрельбу. Его обезвредил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место ЧП. По данным следствия, юноша преступление планировал несколько лет, а на охотничье ружье имел разрешение.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов