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В Пермском крае ученик 6-го класса открыл огонь в школе, никто не пострадал

Ученик 6-го класса открыл огонь в школе. Инцидент произошел в российском поселке Сарс Пермского края. Мальчик, вооруженный карабином, произвел два выстрела, которые, к счастью, никого не задели, лишь один ребенок был ранен осколком стекла. 12-летнего стрелка обезоружила директор школы.

По причине малолетства, уголовное преследование ученику не грозит. Сейчас специалисты выясняют - нуждается ли школьник в помощи психолога или все-таки психиатра.

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