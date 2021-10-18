В Пермском крае ученик 6-го класса открыл огонь в школе, никто не пострадал

Ученик 6-го класса открыл огонь в школе. Инцидент произошел в российском поселке Сарс Пермского края. Мальчик, вооруженный карабином, произвел два выстрела, которые, к счастью, никого не задели, лишь один ребенок был ранен осколком стекла. 12-летнего стрелка обезоружила директор школы.