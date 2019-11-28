В Перу автобус со школьниками упал с обрыва

Пассажирский автобус со школьниками рухнул с обрыва в Перу. В жуткой аварии погибли как минимум восемь человек, еще 30 пострадали. Трагедия произошла на горной трассе на юге страны. По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением. Точные причины ЧП выясняются. Все пострадавшие находятся в госпитале.