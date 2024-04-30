Смертельное ДТП произошло в Перу: автобус упал в реку с высоты 200 метров. Погибли 25 человек, 17 - получили ранения, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что после падения автобус с более чем полусотней пассажиров оказался на берегу реки, некоторых унесло течением.