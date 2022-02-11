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В Перу автобус упал в пропасть: 20 погибших

В Перу автобус рухнул в пропасть: погибли 20 человек, 33 - доставлены в больницы. Водитель, как сообщается, не справился с управлением, и машина упала в 100-метровое ущелье.

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