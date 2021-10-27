В Перу - беспорядки на фоне политического кризиса

В столице Перу вспыхнули протесты, которые переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Силовики применили водометы.

Протесты начались после того, как конгресс отложил голосование по утверждению нового кабинета министров из-за смерти одного из конгрессменов.

В Эквадоре протестуют против мер жесткой экономии