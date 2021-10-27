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В Перу - беспорядки на фоне политического кризиса
В столице Перу вспыхнули протесты, которые переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Силовики применили водометы.
Протесты начались после того, как конгресс отложил голосование по утверждению нового кабинета министров из-за смерти одного из конгрессменов.
В Эквадоре протестуют против мер жесткой экономии
Беспорядки и в Эквадоре. Там прошел марш протеста против мер жесткой экономии, который закончился стычками между полицией и демонстрантами. В протестах приняли участие тысячи человек.
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